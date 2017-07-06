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Президент Польши хочет, чтобы присутствие войск США в его стране стало постоянным

Международная панорама
6 июля, 9:07 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 6, июля. /ТАСС

Анджей Дуда назвал США гарантом военной безопасности, добавив, что американского лидера Дональда Трампа в Варшаву усиливает позицию Польши в ЕС

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Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

© EPA/JACEK TURCZYK

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы американские войска находились на территории республики на постоянной основе.

"Я хотел бы, чтобы присутствие союзников, и прежде всего США, на нашей территории имело бы постоянный характер", - сказал он в четверг в интервью программе "Сигналы дня" в эфире Polskie radio. "Соединенные Штаты - гарант военной безопасности, поэтому так важно их присутствие", - добавил Дуда.

Глава государства также отметил, что визит президента США Дональда Трампа в Варшаву усиливает позицию Польши в Европейском союзе. "Визит в Польшу де-факто - второй зарубежный визит Дональда Трампа. Это отчетливо показывает, что мы - страна, с которой считаются, этот визит укрепляет наши позиции в Евросоюзе", - отметил польский лидер.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу вечером в среду. Утром 6 июля американский лидер встретится с со своим польским коллегой, примет участие в саммите Междуморья - переговорах лидеров стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Трамп также выступит с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе на варшавской площади Красиньских.

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Дуда, Анджей Трамп, Дональд
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