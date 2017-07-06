В Турции задержана глава представительства Amnesty International

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Глава турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер задержана в Турции. Об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.

По ее данным, сотрудники полиции задержали Эсер и еще 11 человек в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула. Причины произошедшего не уточняются.

В начале июня власти Турции задержали в Измире председателя местного отделения правозащитной организации Танера Кылыча и еще 22 юриста по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО.