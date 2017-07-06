ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен подтвердила приверженность идее о необходимости выхода Франции из еврозоны.

Ранее в газете Figaro вышла публикация, в которой утверждалось, что глава партии вынашивает желание "изменить в "Национальном фронте" все: стратегию, команду, название, а особенно - позицию по единой валюте" в связи с неутешительными результатами партии на президентских и парламентских выборах

"У нас будет семинар, на котором все эти вопросы будут обсуждаться. Как Figaro может знать позицию членов партии и делать такие заголовки? Я не могу, как Figaro, знать глубинные мысли сторонников и избирателей "Национального фронта" до того, как члены партии примут решения", - прокомментировала Ле Пен газетную статью в интервью радиостанции Europe 1.

Она заявила, что "всегда выражает глубокое убеждение (относительно идеи необходимости выхода страны из зоны евро - прим. ТАСС)". "Я думаю, что наша страна заслуживает того, чтобы быть суверенной, потому что она боролась за это столетиями", - сказала лидер партии.

В номере Figaro за 6 июля на первой полосе был опубликован материал под заголовком "Нацфронт" готов отказаться от выхода из зоны евро"."Внутри партии раздалось множество голосов в пользу того, чтобы отказаться от плана по выходу из евро, который во многом считается причиной жестокого поражения на президентских выборах, - отмечает газета. - В минувший вторник председатель движения признала "тревожный характер" предложения об отказе от евро".

"Это препятствие, о котором мы должны подумать", - приводит газета слова Ле Пен. "Внутри "Нацфронта" как руководители, так и активисты все чаще высказываются за смену экономической стратегии. Вопрос единой валюты должен стать центральной темой дебатов на внутрипартийном семинаре, который пройдет с 21 по 22 июля и будет полностью посвящен большому перезапуску партии", - отмечает издание.

Президентские и парламентские выборы

По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 7 мая, убедительную победу одержал Эмманюэль Макрон, представлявший движение "На марше" (ныне "Республика на марше"). Он набрал 66% голосов. Марин Ле Пен, также участвовавшая в решающем туре, в свою очередь набрала 33,94% голосов.

На парламентских выборах (11 и 18 июня) партия "Национальный фронт" получила только восемь депутатских мандатов и не смогла сформировать собственную фракцию в Национальном собрании, поскольку для этого необходимо минимум 15 депутатов. В подавляющем большинстве случаев представители "Нацфронта" уступили в итоге кандидатам от более умеренных партий.

Пропрезидентское объединение "Республика на марше", выступавшее в альянсе с центристским "Демократическим движением", завоевало абсолютное парламентское большинство - из 577 мест они получили 350.