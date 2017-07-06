Устроивших вечеринку перед саммитом G20 полицейских решили не наказывать

БЕРЛИН, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Сотрудников полиции Берлина, которые были отозваны из командировки за кутежи, решили не наказывать. Об этом в эфире телеканала RBB сообщил представитель столичных правоохранительных органов Винфрид Венцель.

"Согласно имеющейся на данный момент информации, ясно одно - их поведение не заслуживает дисциплинарного наказания", - заявил он. По словам Венцеля, нет ни фотографий, ни видеозаписей, которые могли бы подтвердить обратное. Полицейский подчеркнул, что СМИ раздули из мухи слона, а общество, толком не разобравшись, подвергло стражей порядка нападкам.

27 июня стало известно, что около 200 полицейских из Берлина, направленных в Гамбург для обеспечения безопасности во время проведения саммита G20 7-8 июля, были отозваны обратно. Причиной тому стало неподобающее поведение. Так, газета B.Z. сообщила, что около 35 столичных стражей порядка разнузданно вели себя в полицейском городке, пили пиво, курили кальян, справляли нужду в общественном месте. А одна из женщин-полицейских якобы танцевала на столе с оружием в руке и только в одном халате.

Впоследствии президиум берлинской полиции признал, что несколько стражей порядка действительно решили повеселиться, но делали это в свободное от работы время и на закрытой территории, где не было посторонних. За первые дни июля было проведено внутреннее расследование и стало окончательно понятно, что полицейские шумели и веселились, но не в тех масштабах, которые были описаны в газетах. "Все произошедшее показывает нам, как неподобающее поведение отдельных личностей может поставить под вопрос авторитет всей полиции", - говорится в распространенном сообщении.