Грызлов: заседание контактной группы 5 июля завершилось без срывов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участники Контактной группы, заседание которой прошло в среду в Минске, обсудили все вопросы повестки дня, встреча завершилась без срывов. Об этом заявил ТАСС полпред РФ в группе Борис Грызлов в связи с появившимися ранее сообщениями о демарше со стороны провозглашенных республик.

"Контактная группа обсудила все вопросы повестки, и все завершилось без срывов, - сказал он. - Некоторые представители Украины в гуманитарной подгруппе вели себя довольно тенденциозно и позволили себе некорректные высказывания, направленные на срыв нормальной работы. Такая позиция конечно не осталась без внимания со стороны РФ и представителей республик. После чего инцидент был исчерпан и встреча контактной группы прошла в соответствии с повесткой дня".