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Грызлов: заседание контактной группы 5 июля завершилось без срывов

Международная панорама
6 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Полпред РФ в группе отметил, что некоторые представители Украины "вели себя довольно тенденциозно и позволили некорректные высказывания, направленные на срыв нормальной работы"

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Борис Грызлов

Борис Грызлов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участники Контактной группы, заседание которой прошло в среду в Минске, обсудили все вопросы повестки дня, встреча завершилась без срывов. Об этом заявил ТАСС полпред РФ в группе Борис Грызлов в связи с появившимися ранее сообщениями о демарше со стороны провозглашенных республик.

"Контактная группа обсудила все вопросы повестки, и все завершилось без срывов, - сказал он. - Некоторые представители Украины в гуманитарной подгруппе вели себя довольно тенденциозно и позволили себе некорректные высказывания, направленные на срыв нормальной работы. Такая позиция конечно не осталась без внимания со стороны РФ и представителей республик. После чего инцидент был исчерпан и встреча контактной группы прошла в соответствии с повесткой дня".

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