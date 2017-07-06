Грызлов: заседание контактной группы 5 июля завершилось без срывов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участники Контактной группы, заседание которой прошло в среду в Минске, обсудили все вопросы повестки дня, встреча завершилась без срывов. Об этом заявил ТАСС полпред РФ в группе Борис Грызлов в связи с появившимися ранее сообщениями о демарше со стороны провозглашенных республик.
"Контактная группа обсудила все вопросы повестки, и все завершилось без срывов, - сказал он. - Некоторые представители Украины в гуманитарной подгруппе вели себя довольно тенденциозно и позволили себе некорректные высказывания, направленные на срыв нормальной работы. Такая позиция конечно не осталась без внимания со стороны РФ и представителей республик. После чего инцидент был исчерпан и встреча контактной группы прошла в соответствии с повесткой дня".