Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены полностью выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО, в том числе с учетом действий России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг, выступая на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Он отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему считают взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами". США намерены продолжать и расширять такое сотрудничество в НАТО, в том числе "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России", утверждал Трамп.
Пресс-конференция президентов США и Польши транслировалась в прямом эфире на сайте Белого дома.