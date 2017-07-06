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Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ

Международная панорама
6 июля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Американский лидер отметил, что Вашингтон считает взаимодействие с партнерами по альянсу "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Radek Pietruszka

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены полностью выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО, в том числе с учетом действий России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг, выступая на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Он отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему считают взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами". США намерены продолжать и расширять такое сотрудничество в НАТО, в том числе "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России", утверждал Трамп.

Пресс-конференция президентов США и Польши транслировалась в прямом эфире на сайте Белого дома.

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