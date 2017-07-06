Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая страна

Аграрные районы Тувы пострадали от нашествия саранчи, вызванного жаройСибирь 6 июля, 12:51
Шарапова примет участие в турнире WTA в Тяньцзине в октябре 2017 годаСпорт 6 июля, 12:49
"СКА-Хабаровск" решил не подписывать контракт с футболистом СоломатинымСпорт 6 июля, 12:46
Спорткомплекс в честь чемпионки ОИ Воробьевой откроется в Иркутской области в сентябреСпорт 6 июля, 12:41
Копьеметательница Ребрик получила шенгенскую визу и выступит 11 июля на турнире в ЛюцернеСпорт 6 июля, 12:26
Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая странаМеждународная панорама 6 июля, 12:24
СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФСпорт 6 июля, 12:17
Линдси Лохан заступилась за ТрампаКультура 6 июля, 12:15
Энергоснабжение для 150 тыс. жителей Томска полностью восстановлено после аварииСибирь 6 июля, 12:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, но это могли делать и другие страны. Выступая в четверг на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, глава американской администрации также заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему.
"Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - сказал Трамп по поводу предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. "Точно это никто не знает", - добавил глава американской администрации.
Его пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома.