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Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая страна

Международная панорама
6 июля, 12:24 UTC+3

Американский лидер отметил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Olivier Douliery / POOL

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, но это могли делать и другие страны. Выступая в четверг на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, глава американской администрации также заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему.

"Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - сказал Трамп по поводу предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. "Точно это никто не знает", - добавил глава американской администрации.

Его пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома.

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