Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая страна

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, но это могли делать и другие страны. Выступая в четверг на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, глава американской администрации также заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему.

"Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - сказал Трамп по поводу предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. "Точно это никто не знает", - добавил глава американской администрации.

Его пресс-конференция транслировалась на сайте Белого дома.