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Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество

Международная панорама
6 июля, 13:44 дата обновления: 6 июля, 14:10 UTC+3

Такое решение ЕП рекомендует принять, если "конституционная реформа будет реализована без изменений", обеспечивающих принципы разделения властей

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ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза (ЕС) приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество, если ее власти не внесут необходимые поправки в конституцию страны.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 477 депутатов, против - 64 депутата, воздержались - 97 парламентариев.

В резолюции говорится, что ЕП рекомендует Еврокомиссии и государствам-членам прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если "конституционная реформа будет реализована без изменений", обеспечивающих принципы разделения властей.

Как ранее отметила докладчик Европарламента по Турции Кати Пири, если Анкара восстановит смертную казнь, то переступит черту. "Если этот конституционный пакет вступит в силу без изменений, то мы не видим иного пути, как прекратить разговоры о присоединении Турции к ЕС", - сказала она. Вместе с тем Пири заявила, что "это не означает, что нужно прекратить сотрудничество [с Турцией] в различных формах".

"Турция, несмотря на политику ее правительства, является очень важным партнером во многих областях, поэтому Европарламент не говорит о том, что нужно прекратить сотрудничество с Турцией, - заявила Пири. - Европа сотрудничает со многими странами, которые не участвуют в переговорах о вступлении [в ЕС]. Мы пытаемся заключить соглашения, например, по вопросам миграции со многими странами, которые даже не находятся на европейском континенте".

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