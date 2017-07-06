Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Великобритании раскритиковал реформы на Украине

Международная панорама
6 июля, 14:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Борис Джонсон считает, что "реформы пробуксовывают" из-за проблем в борьбе с коррупцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Украина добилась прогресса в проведении банковской реформы, однако в целом те реформы, которые проводят нынешние власти в Киеве, пробуксовывают из-за проблем в преодолении коррупции. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, открывая лондонскую конференцию по реформам на Украине с участием премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

"Значительный прогресс был достигнут при проведении банковской реформы, но никто из нас не согласится с тем, что задача [по проведению реформ в целом] выполнена. Есть тревожные симптомы: реформы пробуксовывают", - отметил глава британского МИД.

"Мы обеспокоены, - продолжил Джонсон, - и тем, как выбирались новые члены Верховного суда, и отсутствием прогресса в проведении антикоррупционных судов. Мы видим ряд препятствий, с которыми сталкивается гражданское общество, в том числе группы, которые ведут борьбу с коррупцией. Все согласятся с тем, что мы должны делать больше, чтобы воплотить в жизнь идеалы тех, кто мужественно подставлял себя под пули во время "майдана".

Обозначая цели конференции, глава ведомства пояснил: "Мы собрались здесь с одной целью - построить процветающую, мирную и успешную Украину и помочь этому правительству продолжить реформы. Наша страна заинтересована в успехе Украины не только в связи с экономическим потенциалом этой страны с населением 44 млн человек, но и поскольку Украина, если исходить из этимологии ее названия, расположена на границе и сталкивается с вызовом со стороны России по отношению к той, основанной на правилах, международной системе, в которую мы все верим, и которую Великобритания полна решимости сохранить".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
6
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
7
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
Темы дня
Реклама