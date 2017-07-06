Глава МИД Великобритании раскритиковал реформы на Украине

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Украина добилась прогресса в проведении банковской реформы, однако в целом те реформы, которые проводят нынешние власти в Киеве, пробуксовывают из-за проблем в преодолении коррупции. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, открывая лондонскую конференцию по реформам на Украине с участием премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
"Значительный прогресс был достигнут при проведении банковской реформы, но никто из нас не согласится с тем, что задача [по проведению реформ в целом] выполнена. Есть тревожные симптомы: реформы пробуксовывают", - отметил глава британского МИД.
"Мы обеспокоены, - продолжил Джонсон, - и тем, как выбирались новые члены Верховного суда, и отсутствием прогресса в проведении антикоррупционных судов. Мы видим ряд препятствий, с которыми сталкивается гражданское общество, в том числе группы, которые ведут борьбу с коррупцией. Все согласятся с тем, что мы должны делать больше, чтобы воплотить в жизнь идеалы тех, кто мужественно подставлял себя под пули во время "майдана".
Обозначая цели конференции, глава ведомства пояснил: "Мы собрались здесь с одной целью - построить процветающую, мирную и успешную Украину и помочь этому правительству продолжить реформы. Наша страна заинтересована в успехе Украины не только в связи с экономическим потенциалом этой страны с населением 44 млн человек, но и поскольку Украина, если исходить из этимологии ее названия, расположена на границе и сталкивается с вызовом со стороны России по отношению к той, основанной на правилах, международной системе, в которую мы все верим, и которую Великобритания полна решимости сохранить".