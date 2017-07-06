Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия ведет дестабилизирующую деятельность на мировой арене и поддерживает враждебные режимы. Такие обвинения выдвинул в адрес Москвы в четверг, выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, президент США Дональд Трамп.
"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации", - сказал американский лидер.
Он находится с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге (7-8 июля).