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Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"

Международная панорама
6 июля, 15:08 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 6, июля. /ТАСС

Американский лидер призвал Москву "присоединиться к сообществу ответственных наций в борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации"

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия ведет дестабилизирующую деятельность на мировой арене и поддерживает враждебные режимы. Такие обвинения выдвинул в адрес Москвы в четверг, выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, президент США Дональд Трамп.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации", - сказал американский лидер.

Он находится с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге (7-8 июля).

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