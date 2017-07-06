Президент Литвы предложила включить отражение кибератак в 5-ю статью НАТО

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ВИЛЬНЮС, 6 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с идеей внести угрозу кибератак в параграфы 5-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает коллективный ответ на нападение на одного из членов НАТО.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.
Предложение Грибаускайте сделала в Варшаве, где с главами ряда европейский государств встретилась с президентом США Дональдом Трампом. "Для Литвы и других стран-членов важным шагом стало бы включение кибернетической обороны в 5-ю статью Вашингтонского договора", - цитирует пресс-служба Грибаускайте.
В сообщении также утверждается, что она изложила Трампу актуальные для стран Балтии вопросы в сфере безопасности. По словам президента Литвы, союзникам "необходим более быстрый и эффективный" Североатлантический альянс. "Необходимо провести реформу и ускорить принятие решений, передислоцировать военные соединения и их управление на восточном фланге альянса, разработать постоянно обновляемые оборонительные планы с припиской к ним конкретных военных подразделений, найти решения по предотвращению возможной военной изоляции стран Балтии".