Парламент Франции продлил чрезвычайное положение в стране до 1 ноября

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ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции одобрили в четверг законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, до 1 ноября.
В нижней палате парламента в поддержку представленного правительством законопроекта было подано 135 голосов, при высказались 13 депутатов. Сенат 4 июля также поддержал проект, и закон о продлении чрезвычайного положения теперь считается принятым.