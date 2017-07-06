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Парламент Франции продлил чрезвычайное положение в стране до 1 ноября

Международная панорама
6 июля, 17:28 UTC+3

Закон о продлении режима ЧП теперь считается принятым

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Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции одобрили в четверг законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, до 1 ноября.

В нижней палате парламента в поддержку представленного правительством законопроекта было подано 135 голосов, при высказались 13 депутатов. Сенат 4 июля также поддержал проект, и закон о продлении чрезвычайного положения теперь считается принятым.

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