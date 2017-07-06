Теплый прием, но без гарантий: Трамп посетил Польшу накануне саммита G20

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп завершил визит в Польшу, который здесь называли историческим, переломным и знаковым событием, значительно повышающим роль Варшавы в Европейском союзе и мире. Польское руководство отметило важность самого факта его приезда в республику перед посещением саммита "Группы двадцати" и встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп, в свою очередь, получил от поляков теплый и радушный прием, на который в Западной Европе он не всегда может рассчитывать.

Вместе с тем, перед визитом президента США в Польшу власти республики рассчитывали, что он принесет конкретные договоренности в сфере безопасности, энергетики или торговли. Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят приверженность 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне и обещал наладить поставки в Европу американского газа.

Тема энергетики в центре внимания

Помимо двусторонних переговоров с польским лидером Анджеем Дудой, Трамп встретился в Варшаве с еще девятью лидерами стран так называемого Междуморья - государств расположенных на территории между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Центральным вопросом, который прозвучал на этом форуме, стала энергетика, в частности, возможные поставки американского сжиженного природного газа (СПГ).

Польша в Междуморье активно продвигает инициативу создания инфраструктурного коридора "Север-Юг", по которому газ мог бы поставляться из польского портового терминала на берегу Балтийского моря в городе Свиноуйсьце в Хорватию. Как заявил на пресс-конференции Дуда, республика вполне может стать энергетическим "хабом, через который газ из США будет поставляться в страны Центральной Европы". По его словам, в частности, республика в будущем сможет предложить альтернативные российским поставки газа на Украину. "Мы будем развивать наши возможности по приему сжиженного природного газа из США и других направлений", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о развитии энергетического взаимодействия между Польшей и США, польский лидер отметил важность того факта, что со стороны американского правительства есть зеленый свет, а со стороны польских властей есть желание покупать газ из Соединенных Штатов. "Надеюсь, долгосрочное соглашение на поставки американского СПГ в Свиноуйсьце будет заключено в ближайшее время", - отметил Дуда.

Трамп в свою очередь заявил, что США готовы в любой момент "помочь Польше и другим европейским странам в диверсификации поставщиков энергии, чтобы они не были заложниками, не зависели от одного поставщика". Американский лидер выразил удовлетворение в связи с реализацией в начале июня первой спотовой поставки в Польшу СПГ из США и заявил о готовности американской стороны подписать новые аналогичные соглашения, упомянув о намерении пересмотреть цену в сторону ее повышения.

"Будут новые танкеры с газом. Возможно, мы немного повысим цену, но будет хорошо", - указал он.

Привлекательное Междуморье

Выступая на саммите Междуморья, Трамп назвал это неформальное объединение интересной инициативой, выразив готовность развивать контакты с этой частью континента. "Мы хотели бы укрепить связи с вашим регионом", - сказал он. По мнению хозяина Белого дома, Междуморье может сыграть большую роль в восстановлении этого региона Европы. "Инициатива Междуморья обеспечит свободу и безопасность от давления извне", - уверен американский лидер.

"США поддерживают ваши усилия и готовы быть вашим партнером", - добавил Трамп, сразу же предложив несколько товаров, которыми Вашингтон хотел бы заинтересовать новых клиентов.

В этом контексте вновь прозвучала энергетика. Трамп заверил, что США "будут надежным партнером в экспорте и продаже высокого качества ресурсов и технологий". "США никогда не будут использовать энергию, чтобы к чему-то вас принуждать и не позволят это делать другим", - добавил американский лидер.

Кроме этого, по его словам, у США лучшие в мире технологии, если говорить о вооружении. "Когда вы будете покупать военное оборудование, я надеюсь, вы будете думать только о США", - отметил он.

Обеспечение безопасности

Еще перед началом официальной программы Трампа в Польше, ранним утром министерство обороны Польши объявило о подписании с американским оборонным ведомством соглашения о намерениях, предусматривающего будущие поставки республике систем Patriot, восемь комплексов которых польские власти намерены приобрести для национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны "Висла". Заключение договора в этой области обсуждается уже несколько лет, но до подписания контракта так и не дошло. Несмотря на то, что новый меморандум также не носит обязующего характера, польская сторона уже выразила уверенность в его положительном влиянии на обороноспособность страны.

Трамп в своих выступлениях поблагодарил Польшу как за выбор американского вооружения, так и за гостеприимство на своей территории в отношении американских солдат, которые несут в республике службу в соответствии с решениями НАТО об укреплении восточного фланга альянса. Польская сторона надеялась, что президент США в Варшаве даст какие-то гарантии сохранения этого присутствия на длительный срок, или даже его расширения, однако таких обещаний не прозвучало.

"Мы не говорили о гарантиях, - открыто признал Трамп на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. - У нас здесь довольно большой контингент, до пяти тысяч, и мы будем продолжать это сотрудничество с Польшей, но о гарантиях мы не говорили".

Трамп в Варшаве о России

Перед приездом Трампа в Польшу местные СМИ гадали, скажет ли он что-либо о проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". 15 июня Сенат Конгресса США одобрил новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. В этот документ включена постановляющая статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта "Северный поток - 2", а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья. В Варшаве Трамп на эту тему публично не сказал ни слова.

Одновременно американский лидер призвал "Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации".

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, Трамп сказал, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы неизвестен, несмотря на доклад разведки США на эту тему. "Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - отметил он.

"Не буду конкретизировать, но это делали многие люди, и это продолжалось многие годы", - добавил глава Белого дома, подчеркнув, что он не располагает полной и достоверной информацией на этот счет. "Точно это никто не знает", - сказал глава американской администрации, высказав предположение, что в докладе разведки США на эту тему могли быть ошибки.

Первая в Европе публичная речь

Заключительным пунктом программы визита Трампа в Польшу стало его выступление с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе, которую он произнес на площади Красиньских. От этого выступления многие наблюдатели также ждали большего. Планировалось, что она будет посвящена вопросам безопасности и отношениям Соединенных Штатов с Европой. Американский лидер действительно уделил внимание этим темам, но не остановился на них широко, большую часть речь посвятив истории Польши.

Главным моментом в речи Трампа стало заявление о том, что "Соединенные Штаты не просто на словах, а на деле продемонстрировали, что твердо поддерживают 5-ю статью [Вашингтонского договора], обязательство о совместной обороне". "Слова о 5-й статье крайне важны, - оценил в беседе с польскими журналистами председатель Европейского совета Дональд Туск. - Они не прозвучали на последнем саммите НАТО [в Брюсселе] и это вызвало определенную озабоченность в Европе и Польше". "Сегодняшние слова демонстрируют очевидный прогресс по сравнению с прежними декларациями [Трампа о коллективной обороне]", - добавил он.

Одновременно президент США повторил в Варшаве свое давнее убеждение в том, что европейским союзникам США по НАТО "надо делать больше" для коллективной обороны. "Европа должна продемонстрировать, что верит в свое будущее, путем вкладывания денег в обеспечение этого будущего", - отметил глава государства.

Трамп протестов не увидел

В Польше к Трампу относятся благожелательно, в частности, из-за того, что он запретил впускать в США представителей шести мусульманских стран. Польское руководство, а также их партнеры в Венгрии и Чехии, придерживаются аналогичной политики и отказываются принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки по европейской программе их расселения по разным странам ЕС, что находит поддержку большей части общества.

В целом в Варшаве Трампа встречали очень тепло. Послушать его речь на площади Красиньских, помимо официальных лиц, собралась большая толпа местных жителей. Трибуны и несколько созданных на площади секторов для зрителей полностью заполнились. Большинство желающих участвовать в этом событии принесли с собой флаги Польши и США, а в паузах выступления президента охотно аплодировали и скандировали "Дональд Трамп!".

Тем не менее акция протеста против визита Трампа в Варшаву состоялась. Она была немногочисленной, но красочной. Большинством ее участников стали девушки в красных плащах и белых чепцах, символизировавшие героинь популярного американского сериала "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale) о несуществующем тоталитарном государстве из будущего.

"Сначала люди, потом прибыль!", - скандировала толпа. "Вместе против расизма", "Против Трампа", "Принять беженцев", - гласили тексты на плакатах.