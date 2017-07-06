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Эрик Трамп назвал своего отца самым жестким переговорщиком в мире

Международная панорама
6 июля, 18:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

Сын президента США также заверил, что настрой его отца на нормализацию отношений с Россией не изменился

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Эрик Трамп

Эрик Трамп

© EPA/Albin Lohr-Jones/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов США и России в Гамбурге 7 июля представляют собой прекрасную возможность для Дональда Трампа и Владимира Путина примериться друг к другу и понять, получится ли нормализовать отношения между двумя державами. Такое мнение высказал в четверг в эфире телеканала Fox News сын американского лидера Эрик Трамп.

"Во время предвыборной кампании прошлого года мой отец неоднократно выражал надежду на установление отличных отношений с Россией, которая является одной из крупнейших мировых держав. Никто ведь не хочет холодной войны и враждебных отношений", - заметил Эрик. "Мой отец говорил, что надеется на это, хотя и не может гарантировать, что это получится. Но по крайней мере стоит попробовать. Если получится, то будет замечательно, если нет, то так тому и быть. Но по крайней мере мы попытаемся", - продолжал он.

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Эрик заверил, что за прошедшее после выборов в США время общий настрой Дональда Трампа на нормализацию отношений с Россией не изменился. "Я не знаю, получится ли у него [президента США] это. Но по крайней мере он желает предпринять такую попытку", - добавил он, говоря о предстоящей встрече в Гамбурге американского и российского лидеров.

Сын президента США считает эту встречу необходимой. "Я не понимаю, как некоторые могут рассуждать, следует ли лидерам двух держав встречаться. Конечно, да. Это будет прекрасная возможность для них [президентов США и РФ] примериться друг к другу и понять, ладят они или нет, получится ли сделать отношения между двумя государствами замечательными", - считает Эрик.

Отвечая на вопрос о возможности достижения каких-либо договоренностей в экономической области с Москвой, он выразил уверенность в деловых качествах отца. "В мире нет лучшего и более жесткого переговорщика, чем мой отец", - заверил Эрик. Он и его брат Дональд Трамп-младший возглавили семейную компанию Trump Organization  незадолго до того, как их отец в январе этого года вступил в должность президента США.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планируется "полноценная "сидячая" встреча" Путина и Трампа, а не контакт "на ногах" в кулуарах форума.

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