В Баку удивлены заявлением МИД РФ по вопросу российских граждан с армянскими фамилиями

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БАКУ, 6 июля. /ТАСС/. Азербайджанская сторона расценила заявление внешнеполитического ведомства РФ о дискриминационном отношении к российским гражданам с армянскими фамилиями при въезде в Азербайджан как "недружественное" и "не отвечающее духу стратегического партнерства между двумя странами". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Азербайджана.
"Повторное выражение МИД РФ отношения к вопросу въезда на территорию Азербайджана российских граждан армянского происхождения в форме, не соответствующей дипломатической этике, очень удивительно и непонятно. Проявленное российской стороной недружественное отношение в этом вопросе ни в коем случае не отвечает духу стратегического партнерства между двумя государствами", - отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что "за 25 лет после установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном вплоть до сегодняшнего дня этот вопрос никогда не возникал". "То, что в нынешнее время российская стороны проявляет чрезмерную активность в данном вопросе, понять трудно", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В документе также отмечается, что азербайджанская сторона на основе предварительного информирования и предупреждения создавала все условия для въезда на территорию страны российских граждан армянского происхождения и "никаких проблем здесь не было". В то же время в заявлении подчеркивается, что Азербайджан на основании международного и национального законодательства, "исходя из своих национальных интересов и интересов безопасности, сам решает, впускать или не впускать на свою территорию граждан зарубежных стран".
В заявлении отмечается, что Азербайджан ждет от России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ "наращивания усилий по скорейшему разрешению нагорнокарабахского конфликта". "В результате в регионе будут обеспечены устойчивый мир и безопасность, после чего будут созданы условия для свободного передвижения людей", - отмечается в заявлении.
Ранее МИД России заявил, что прибывающие в Азербайджан российские граждане с армянскими фамилиями "дискриминируются по этническому принципу", и потребовал от Баку прекратить подобную практику.