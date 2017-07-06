В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикалов

Компаниям помогут отчитываться о климатических рискахСоциальная ответственность 6 июля, 18:57
Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 6 июля, 18:52
Мультсериал про Ждуна может появиться уже в конце 2017 годаКультура 6 июля, 18:46
В США протез руки назвали в честь героя "Звездных войн"Социальная ответственность 6 июля, 18:42
Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами делаПроисшествия 6 июля, 18:41
История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в ЗаполярьеОбщество 6 июля, 18:40
Агент: хоккеист Зарипов близок к переходу в "Ак Барс"Спорт 6 июля, 18:39
В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикаловМеждународная панорама 6 июля, 18:30
Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадииСпорт 6 июля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Акция, направленная против проведения саммита G20, под громким названием "Добро пожаловать в ад" (Welcome to Hell) стартовала в четверг в Гамбурге.
Ее особенно опасаются правоохранительные органы ФРГ, полагая, что многие участники готовы пойти на насилие.
Представитель полиции ранее сообщил журналистам, что акция может собрать до 8 тыс. агрессивно настроенных радикалов со всей Европы. Официально она началась около 16:00 по местному времени (17:00 мск). Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на гамбургском рынке "Фишмаркт" ("Рыбный рынок") собрались несколько сотен человек, и постоянно прибывают новые участники. Пока акция больше напоминает пикник, царит настроение как во время традиционного народного праздника.
За протестующими пристально наблюдают полицейские, к месту событий подъехали две машины с водометами. Выступающие перед публикой говорят о том, что "Германия - не демократия, а воплощение капитализма".
Как ожидается, около 19:00 (20:00 мск) демонстранты начнут движение по направлению к конгресс-центру, где в пятницу откроется саммит "двадцатки".
Организаторы рассчитывают собрать до 10 тысяч человек. Инициаторы демонстрации не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи "двадцатки" и даже по возможности сорвать саммит.