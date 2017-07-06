В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикалов

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Акция, направленная против проведения саммита G20, под громким названием "Добро пожаловать в ад" (Welcome to Hell) стартовала в четверг в Гамбурге.

Ее особенно опасаются правоохранительные органы ФРГ, полагая, что многие участники готовы пойти на насилие.

Представитель полиции ранее сообщил журналистам, что акция может собрать до 8 тыс. агрессивно настроенных радикалов со всей Европы. Официально она началась около 16:00 по местному времени (17:00 мск). Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на гамбургском рынке "Фишмаркт" ("Рыбный рынок") собрались несколько сотен человек, и постоянно прибывают новые участники. Пока акция больше напоминает пикник, царит настроение как во время традиционного народного праздника.

За протестующими пристально наблюдают полицейские, к месту событий подъехали две машины с водометами. Выступающие перед публикой говорят о том, что "Германия - не демократия, а воплощение капитализма".

Как ожидается, около 19:00 (20:00 мск) демонстранты начнут движение по направлению к конгресс-центру, где в пятницу откроется саммит "двадцатки".

Организаторы рассчитывают собрать до 10 тысяч человек. Инициаторы демонстрации не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи "двадцатки" и даже по возможности сорвать саммит.