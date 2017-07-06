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Генсек ООН нанесет первый визит на Украину и встретится с Порошенко

Международная панорама
6 июля, 19:48 UTC+3 ООН ООН 6, июля. /ТАСС

Как сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дэжаррик, генсек отправится в Киев после саммита G20

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ООН, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе нанесет свой первый официальный визит на Украину, где проведет встречи с президентом страны Петром Порошенко и другими официальными лицами. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Вечером 8 июля генеральный секретарь отправится на Украину. В субботу, 9 июля, он встретится с президентом Петром Порошенко и с другими официальными лицами", - сказал он.

По словам Дюжаррика, в Киев Гутерриш прибудет из немецкого Гамбурга, где примет участие в саммите G20. Он отметил, что в Германии генеральный секретарь планирует провести встречи с рядом мировых лидеров, однако не уточнил, с кем именно планирует переговорить административный глава ООН.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Саммит G20
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