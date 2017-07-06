Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Венгрии обвинил канцлера Австрии в попытке рассорить Вишеградскую группу

Международная панорама
6 июля, 20:03 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, июля. /ТАСС

Петер Сийярто отметил, что Вишеградская группа является самым сплоченным и наиболее эффективным объединением внутри Европейского союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Кристиан Керн пытается из-за неудач во внутренней политике рассорить страны Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) в свете миграционного кризиса. Об этом заявил в четверг министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, венгерское правительство давно заметило, что некоторые европейские политики пытаются внести раздор в единство Вишеградской "четверки". "Но у нас есть плохие новости для таких людей: это не сработает, - приводит слова Сийярто венгерское агентство MTI. - Вишеградская группа является самым сплоченным и наиболее эффективным объединением внутри Европейского союза, и она останется такой, нравится это австрийскому канцлеру или нет".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "разочарование Керна можно объяснить внутриполитической ситуацией в Австрии". "Но ему бы следовало не вмешивать нас в австрийскую избирательную кампанию. И мы с уважением хотим обратить его внимание [Керна] на тот факт, что австрийские компании накопили миллиарды евро на прибыли от денег ЕС, выделяемых Венгрии", - резюмировал министр.

Сийярто ответил на интервью Керна немецкой газете Handelsblatt, в котором он утверждал, что из недавних переговоров с чешскими и словацкими коллегами ему показалось, что Вишеградская группа разделилась во мнениях по миграционному вопросу, и якобы позиции Чехии и Словакии стали отличаться от взглядов Венгрии и Польши. При этом Керн отметил, что границы в Европе должны быть открытыми, и поэтому поддерживает идею введения санкций против Венгрии и Польши за отказ принимать беженцев. "Мы не продвинулись вперед с призывами к Польше и Венгрии проявить солидарность. Теперь нам надо решить этот конфликт", - считает австрийский канцлер.

В Австрии на 15 октября намечены досрочные парламентские выборы. Наиболее напряженная борьба на них развернется между действующим канцлером и председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и главой МИД и председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который инициировал досрочное голосование. В то время как Курц выступает за полное ограничение потоков нелегальных мигрантов в Европу, предлагает закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса и невероятными темпами набирает популярности в глазах австрийского населения, Керн считает такие планы несбыточными. В то же время Курц разделяет усилия Венгрии в деле борьбы с нелегальной миграцией, поэтому его полностью поддерживает венгерский премьер- министр Виктор Орбан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австрия Венгрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
Ростех закупил турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке
4
Летнее тепло вернется в Москву в середине следующей недели
5
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
6
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Реклама