Глава МИД Венгрии обвинил канцлера Австрии в попытке рассорить Вишеградскую группу

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Кристиан Керн пытается из-за неудач во внутренней политике рассорить страны Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) в свете миграционного кризиса. Об этом заявил в четверг министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, венгерское правительство давно заметило, что некоторые европейские политики пытаются внести раздор в единство Вишеградской "четверки". "Но у нас есть плохие новости для таких людей: это не сработает, - приводит слова Сийярто венгерское агентство MTI. - Вишеградская группа является самым сплоченным и наиболее эффективным объединением внутри Европейского союза, и она останется такой, нравится это австрийскому канцлеру или нет".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "разочарование Керна можно объяснить внутриполитической ситуацией в Австрии". "Но ему бы следовало не вмешивать нас в австрийскую избирательную кампанию. И мы с уважением хотим обратить его внимание [Керна] на тот факт, что австрийские компании накопили миллиарды евро на прибыли от денег ЕС, выделяемых Венгрии", - резюмировал министр.

Сийярто ответил на интервью Керна немецкой газете Handelsblatt, в котором он утверждал, что из недавних переговоров с чешскими и словацкими коллегами ему показалось, что Вишеградская группа разделилась во мнениях по миграционному вопросу, и якобы позиции Чехии и Словакии стали отличаться от взглядов Венгрии и Польши. При этом Керн отметил, что границы в Европе должны быть открытыми, и поэтому поддерживает идею введения санкций против Венгрии и Польши за отказ принимать беженцев. "Мы не продвинулись вперед с призывами к Польше и Венгрии проявить солидарность. Теперь нам надо решить этот конфликт", - считает австрийский канцлер.

В Австрии на 15 октября намечены досрочные парламентские выборы. Наиболее напряженная борьба на них развернется между действующим канцлером и председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и главой МИД и председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который инициировал досрочное голосование. В то время как Курц выступает за полное ограничение потоков нелегальных мигрантов в Европу, предлагает закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса и невероятными темпами набирает популярности в глазах австрийского населения, Керн считает такие планы несбыточными. В то же время Курц разделяет усилия Венгрии в деле борьбы с нелегальной миграцией, поэтому его полностью поддерживает венгерский премьер- министр Виктор Орбан.