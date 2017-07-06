Иран провел на Каспийском море крупномасштабные военно-морские маневры

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ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы Ирана провели на Каспийском море крупномасштабные маневры под кодовым названием "Устойчивая безопасность и морская мощь - 96".
Об этом сообщает в четверг агентство Mehr.
По его данным, в продолжавшихся 5 дней учениях приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Демавенд", ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера. Кроме того, были задействованы разведывательные самолеты F-27 и беспилотные летательные аппараты.
В ходе маневров, проходивших в акватории площадью 80 тыс. кв. км, были проведены учебные стрельбы, тестирование новейшего оборудования и снаряжения, отрабатывались десантные, поисковые и спасательные операции. В последний день учений состоялся смотр боевых кораблей, на котором присутствовал спикер парламента Ирана Али Лариджани, отмечает агентство.