Губернатор Калифорнии созывает саммит по климату в Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун принял решение провести в Сан-Франциско в сентябре 2018 года глобальный саммит по вопросу неотложных действий для замедления глобального потепления климата планеты. Эта акция призвана продемонстрировать несогласие Калифорнии с решением президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP).

Согласно его информации, Браун планирует объявить о созыве такого саммита в видеообращении к участникам глобального гражданского фестиваля в Гамбурге (Германия), куда Трамп прибыл в четверг для участия во встрече лидеров G20. Губернатор Калифорнии намерен собрать в Сан-Франциско в будущем году как можно больше представителей региональных властей различных стран, предпринимателей и профильных экспертов с целью содействовать активизации выполнения Парижского соглашения. Девиз саммита - "Трамп не говорит за всю Америку".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее предрекла непростые консультации лидеров G20 в Гамбурге и обусловила свое мнение позицией США по климату.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.