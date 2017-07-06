В Днепропетровской области Украины во время военных учений ранен журналист

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Телеоператор информационного канала "Первый Криворожский" получил огнестрельное ранение в шею во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного отделения национальной полиции.

"6 июля во время проведения учений по территориальной обороне огнестрельное ранение получил мужчина 1988 года рождения. Оператор информационного канала "Первый Криворожский" вызвался на роль статиста", - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в одну из больниц города. По данным украинских СМИ, у журналиста поврежден спинной мозг, его состояние тяжелое.