Полиция применила силу против антиглобалистов в Гамбурге

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ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Манифестация противников саммита G20 стартовала в Гамбурге.
Как сообщили в четверг в полиции, акция насчитывает около 12 тысяч человек, среди которых антиглобалисты, анархисты, сторонники левой идеологии и простые жители города.
Правоохранительные органы были вынуждены применить силу против радикально настроенных активистов. "К сожалению, начались первые беспорядки. Мы используем соответствующие контрмеры", - отметили в полиции.
По поступающим данным, в полицейских полетели камни и бутылки, среди пострадавших оказался пресс-секретарь местных правоохранительных органов.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция задерживает радикально настроенных демонстрантов. В районе рыбного рынка правоохранительные органы пытаются отрезать представителей так называемого черного блока от остальных демонстрантов.
Полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Отдельные группы протестующих устраивают сидячие блокады. Полиция целенаправленно пытается "смыть" их при помощи как минимум трех водометов. Раненые люди лежат на проезжей части, некоторые из них, возможно, без сознания.