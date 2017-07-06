Полиция применила силу против антиглобалистов в Гамбурге

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Манифестация противников саммита G20 стартовала в Гамбурге.

Как сообщили в четверг в полиции, акция насчитывает около 12 тысяч человек, среди которых антиглобалисты, анархисты, сторонники левой идеологии и простые жители города.

Правоохранительные органы были вынуждены применить силу против радикально настроенных активистов. "К сожалению, начались первые беспорядки. Мы используем соответствующие контрмеры", - отметили в полиции.

По поступающим данным, в полицейских полетели камни и бутылки, среди пострадавших оказался пресс-секретарь местных правоохранительных органов.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция задерживает радикально настроенных демонстрантов. В районе рыбного рынка правоохранительные органы пытаются отрезать представителей так называемого черного блока от остальных демонстрантов.

Полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Отдельные группы протестующих устраивают сидячие блокады. Полиция целенаправленно пытается "смыть" их при помощи как минимум трех водометов. Раненые люди лежат на проезжей части, некоторые из них, возможно, без сознания.