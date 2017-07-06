Позиции боевиков в Ракке окружены

Пенс: американские астронавты в будущем вернутся на Луну и отправятся к МарсуКосмос 6 июля, 21:57
Россия запросила США об их идеях по бесполетным зонам в СирииПолитика 6 июля, 21:41
Российский теннисист Южный проиграл канадцу Раоничу во втором круге УимблдонаСпорт 6 июля, 21:39
Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 6 июля, 21:34
"Нафтогаз": в контракте с РФ может быть сохранен принцип "бери или плати"Экономика и бизнес 6 июля, 21:25
Россиянка Касаткина проиграла эстонке Контавейт в матче второго круга УимблдонаСпорт 6 июля, 21:19
В постпредстве РФ опровергли сообщения о блокировке Россией заявления СБ ООН по КНДРПолитика 6 июля, 21:08
СМИ: ЦСКА предложит баскетболисту Родригесу самый большой контракт в ЕвропеСпорт 6 июля, 21:07
В Карловых Варах прошла премьера фильма российского режиссера Александра ХантаКультура 6 июля, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) окружили позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ракке (520 км от Дамаска). Об этом сообщил в четверг на брифинге в Пентагоне канадский бригадный генерал Дон Андерсон, представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Формирования "Сил демократической Сирии" наступают на позиции боевиков ИГ с четырех сторон, - отметил он. - Сейчас боевики ИГ полностью окружены в городе". По его словам, боевые действия развиваются успешно и уже начата подготовка к созданию сил, которые будут обеспечивать безопасность в Ракке после того, как оттуда будут выбиты боевики ИГ. "Они будут подчиняться местному органу управления и выполнять полицейские функции", - пояснил он.
Операция по освобождению Ракки продолжается почти месяц, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.