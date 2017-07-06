Позиции боевиков в Ракке окружены

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) окружили позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ракке (520 км от Дамаска). Об этом сообщил в четверг на брифинге в Пентагоне канадский бригадный генерал Дон Андерсон, представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Формирования "Сил демократической Сирии" наступают на позиции боевиков ИГ с четырех сторон, - отметил он. - Сейчас боевики ИГ полностью окружены в городе". По его словам, боевые действия развиваются успешно и уже начата подготовка к созданию сил, которые будут обеспечивать безопасность в Ракке после того, как оттуда будут выбиты боевики ИГ. "Они будут подчиняться местному органу управления и выполнять полицейские функции", - пояснил он.

Операция по освобождению Ракки продолжается почти месяц, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.