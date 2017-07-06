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Антиглобалисты начали поджигать автомобили в ходе беспорядков в Гамбурге

Международная панорама
6 июля, 22:11 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 6, июля. /ТАСС

Радикалы пытаются строить баррикады и выступать в драку с полицией

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© AP Photo/Michael Probst

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Протестная акция в Гамбурге в преддверии саммита G20 вылилась в серьезные беспорядки. Как сообщают в четверг в местной полиции, сотни радикально настроенных демонстрантов отказались подчиняться требованиям правоохранительных органов и начали проявлять агрессию, забрасывая их бутылками, булыжниками и петардами. По данным правоохранительных органов, как минимум один автомобиль протестующие подожгли.

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Радикалы, примкнувшие к мирным левым участникам акции с недружелюбным названием "Добро пожаловать в ад" (Welcome to hell), также пытаются строить баррикады и вступать в драку с полицией. Правоохранительные органы сообщают о многочисленных случаях нападения на сотрудников. Всего полиция насчитала около тысячи агрессивных людей из так называемого черного блока (радикальных антиглобалистов). А сами организаторы марша объявили его завершенным.

Власти города, заранее зная, что саммит G20 привлечет большое количество радикально настроенных представителей левых группировок, основательно подошли к проблеме размещения задержанных демонстрантов. В районе Харбург в четверг заработал так называемый сборный пункт задержанных. Он создан недалеко от здания суда для того, чтобы как можно скорее обрабатывать дела и выносить приговоры участникам акций, которые нарушат порядок и совершат правонарушения.

Раньше на месте "сборного пункта" располагался рынок, позже - приют для беженцев. В зале общей площадью около 11 тыс. кв. м полиция может временно разместить до 400 человек, пока судьи будут принимать решение о судьбе каждого из них. Расходы на переоборудование приюта для беженцев в такой центр для задержанных оцениваются в €3 млн. В распоряжении правоохранительных органов 70 общих камер и 50 одиночных.

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