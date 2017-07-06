Госдеп не поддержал инициативу РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены отказываться от совместных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение Пхеньяном своих ракетных и ядерных испытаний, что было предложено ранее Россией. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Это не имеет никакого значения. Мы не видим никакой равнозначности в действиях США, которые мы предпринимаем вместе с нашими союзниками, в том числе Японией и Южной Кореей. Это законно и это не изменится", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как США относятся к высказанному Россией предложению, касающемуся урегулирования на Корейском полуострове.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В среду Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала КНДР применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.

В Москве разделяют общую обеспокоенность международного сообщества ракетными испытаниями, однако подчеркивают необходимость комплексного решения проблем безопасности на Корейском полуострове. Предлагаемый Россией план действий предусматривает добровольное "замораживание" сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности со стороны КНДР и совместных военных учений со стороны США и Южной Кореи - при параллельном возобновлении переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации.