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В Госдепе считают, что конфликт вокруг Катара может усугубиться и затянуться на месяцы

Международная панорама
6 июля, 22:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт отметила, что США продолжают оставаться в тесном контакте со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Урегулирование кризиса вокруг Катара может затянуться на месяцы, кроме того, существует риск эскалации конфликта. Такое мнение выразила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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© AP Photo/Michael Probst, File

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"Мы обеспокоены ситуацией вокруг Катара и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мы еще больше обеспокоены тем, что этот спор на сегодняшний день зашел в тупик", - сказала она. "Мы считаем, что это потенциально может затянуться на недели или даже месяцы, а также может усугубиться", - полагает представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы продолжаем оставаться в тесном контакте со всеми ними [сторонами, вовлеченными в конфликт]", - заверила Науэрт.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек, а переданный при посредничестве Кувейта ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". 5 июля бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.

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