Заседание Совета Россия - НАТО может пройти 13 июля в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Очередное заседание Совета Россия - НАТО (СРН) может пройти 13 июля в Брюсселе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в НАТО.

"Следующее заседание СРН на уровне послов запланировано на 13 июля в Брюсселе", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 29 июня, что НАТО предложила России провести Совет Россия - НАТО до конца июля. По его словам, Североатлантический альянс просил Россию провести брифинг по учениям "Запад" в рамках СРН и хотел запланировать заседание СРН "до летних каникул". Как информировал тогда Столтенберг, России была предложена дата и, если она согласится, "у нас пройдет скоро заседание СРН".

Последнее заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов состоялось 30 марта этого года.