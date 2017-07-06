МИД ФРГ: американцы считают мир ареной для борьбы

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил США в том, что они считают мир ареной для борьбы. Об этом он заявил в четверг в Гамбурге на одном из мероприятий, проходящих в преддверии саммита G20.

"На мой взгляд, у американцев сложные представления о мире, - отметил Габриэль. - Они считают, что международное сотрудничество создается не на основе общего права, но, так сказать, является ареной для борьбы, где более сильный ищет себе союзника, чтобы бороться против других".

"Мы выступаем за силу права, а не за право сильного. В этом, собственно, состоит конфликт, который в настоящее время есть у нас с американцами", - подчеркнул глава МИД ФРГ. В то же время он указал на необходимость поддержания диалога "с американцами и их президентом".

Как сообщила пресс-служба МИД ФРГ, в пятницу на полях саммита G20 Габриэль проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "В центре внимания будут находиться актуальные международные вопросы, прежде всего, кризис в регионе Персидского залива, ситуация на Украине и в Сирии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.