Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ: американцы считают мир ареной для борьбы

Международная панорама
6 июля, 22:59 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 6, июля. /ТАСС

Глава ведомства Зигмар Габриэль также указал на необходимость поддержания диалога с американцами и их президентом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил США в том, что они считают мир ареной для борьбы. Об этом он заявил в четверг в Гамбурге на одном из мероприятий, проходящих в преддверии саммита G20.

"На мой взгляд, у американцев сложные представления о мире, - отметил Габриэль. - Они считают, что международное сотрудничество создается не на основе общего права, но, так сказать, является ареной для борьбы, где более сильный ищет себе союзника, чтобы бороться против других".

"Мы выступаем за силу права, а не за право сильного. В этом, собственно, состоит конфликт, который в настоящее время есть у нас с американцами", - подчеркнул глава МИД ФРГ. В то же время он указал на необходимость поддержания диалога "с американцами и их президентом".

Как сообщила пресс-служба МИД ФРГ, в пятницу на полях саммита G20 Габриэль проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "В центре внимания будут находиться актуальные международные вопросы, прежде всего, кризис в регионе Персидского залива, ситуация на Украине и в Сирии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
США Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницах
6
Под Петербургом потушили пожар на складе лакокрасочного завода
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Реклама