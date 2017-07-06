CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницах

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа предоставили ему перед встречей с главой российского государства Владимиром Путиным лаконичные подготовительные материалы, рекомендации американскому лидеру по этому поводу также дали министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.
По сведениям его источников, ранее американский лидер получил от сотрудников администрации толстую папку с различными материалами, которые должны его лучше подготовить к поездке в европейские государства. При этом, данные, касающиеся предстоящей встречи Трампа и Путина, уместились "на нескольких страницах". Как отметил один из источников телеканала, в этих документах все рекомендации сформулированы очень лаконично - в одно или два предложения. Трампу также предоставили материалы, касающиеся его встреч с другими лидерами, содержание этих документов не раскрывается.
В числе тех, кто готовит Трампа к встрече с Путиным, вошли Мэттис, Тиллерсон и советник президента США по Европе и России в аппарате Белого дома Фиона Хилл. Последняя, по данным CNN, уже находится в Гамбурге.
Как отмечает телеканал, сотрудники администрации испытывают опасения перед встречей, связанные с непредсказуемостью Трампа. Они предполагают, что американский лидер, вероятнее всего, не станет упоминать в разговоре с Путиным об утверждениях по поводу того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы 2016 года в США.
Как сообщалось ранее, президенты России и США встретятся утром в пятницу, 7 июля. Главы двух государств будут участвовать во встрече лидеров "двадцатки", которая предварит первое официальное заседание саммита. Позднее в этот же день у Путина и Трампа состоится отдельная полноценная встреча.