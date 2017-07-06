Главы МИД Египта и России обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара и кризис в Сирии

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КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Египта Самех Шукри и России Сергей Лавров провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Катара и конфликт в Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд.
Согласно его словам, разговор, в частности, касался итогов совещания министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которое прошло в среду в Каире. Как отметил официальный представитель МИД Египет, Сергей Лавров "подтвердил поддержку Россией усилий, направленных на противодействие терроризму на международной арене и постоянную готовность к сотрудничеству в искоренении этого явления и в сохранении безопасности и стабильности арабских стран".
Министры также обсудили сирийский кризис и "выразили поддержку переговорному процессу в Женеве и усилиям, которые направлены на достижение действительного прогресса на политических переговорах между сирийскими сторонами".
Шукри и Лавров договорились "о проведении в ближайшее время встречи в Москве или Каире, сроки которой будут определены по дипломатическим каналам, для продолжения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".
В среду в египетской столице прошло совещание министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. На этой встрече главы МИД четырех арабских государств приняли совместное заявление, в котором призвали Катар "отказаться от поддержки, в том числе финансовой, экстремистских группировок и прекратить вмешательство во внутренние дела соседних арабских государств".
Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.