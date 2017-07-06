Трамп и Меркель обсудили возобновление реализации минских договоренностей

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в четверг процесс возобновления реализации минских договоренностей во время встречи в Гамбурге на G20. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что политики обсудили процесс "возобновления реализации минских договоренностей, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми государствами Персидского залива и арабскими странами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова".