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Трамп и Меркель обсудили возобновление реализации минских договоренностей

Международная панорама
6 июля, 23:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Политики также обсудили процесс возобновления реализации минских договоренностей, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми государствами Персидского залива

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в четверг процесс возобновления реализации минских договоренностей во время встречи в Гамбурге на G20. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что политики обсудили процесс "возобновления реализации минских договоренностей, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми государствами Персидского залива и арабскими странами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова".

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