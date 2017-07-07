В Гамбурге открывается саммит G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. В пятницу в Гамбурге открывается двухдневный саммит лидеров стран Группы двадцати. К ФРГ 1 декабря 2016 года перешло председательство в G20. Германия выделила в качестве приоритетов следующие темы: борьба с изменением климата, развитие Африки, вопросы помощи в преодолении последствий голода на планете, усиление роли женщины в обществе. В первый день работы саммита будут обсуждаться противодействие терроризму, торговля и экономические проблемы, климат. Второй день будет посвящен дискуссиям об улучшении ситуации в Африке, проблеме миграции, здравоохранению и развитию цифровых технологий.

Однако официальной программой лидеры стран "двадцатки" не ограничатся и проведут десятки двусторонних и многосторонних контактов. Самым ожидаемым из них станет первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Непростые переговоры

Поиск компромисса между участниками саммита обещает быть крайне непростым, особенно в свете позиции США по торговле и климату. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения, договоренность о котором была достигнута 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице.

"Из-за позиции США по климату мы в Гамбурге не сможем ожидать простых переговоров, - заявила в преддверии саммита канцлер Германии Ангела Меркель. - Разногласия очевидны, и было бы неискренне это отрицать".

Как сообщило накануне агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект коммюнике, шерпы стран "Большой двадцатки" не смогли прийти к единой позиции по климату из-за несогласия США. DPA отметило, что в декларации точка зрения США и позиция остальных участников встречи будут прописаны отдельно.

Итоговое заявление содержит призыв к "быстрому выполнению" "не подлежащих пересмотру" парижских договоренностей по борьбе с изменением климата. Девятнадцать стран-участниц формата также заявляют, что "принимают" позицию США. Вашингтон же, согласно проекту документа, лишь "подтверждает приверженность глобальному устремлению по сокращению выбросов парниковых газов при сохранении поддержки экономического роста и при учете потребностей в сфере энергобезопасности".

Повышенные меры безопасности

Саммит G20 пройдет в условиях повышенных мер безопасности. Правопорядок в городе обеспечивают около 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ, наготове стоят машины с водометами, по улицам разъезжают броневики, стражи порядка патрулируют станции метро и городской электрички. На месте работают представители иностранных спецслужб. В частности, в Гамбурге размещен опорный пункт Секретной службы США, которая отвечает за безопасность Трампа.

Во время саммита будут работать две зоны безопасности - в районе конгресс-центра и недавно открытой Филармонии на Эльбе. Помимо этого, по распоряжению властей города, запрещены демонстрации на участке от аэропорта до Эльбы, общая площадь которого - 38 кв. км.

Около 200 невооруженных полицейских в синих жилетах ведут разъяснительную работу с жителями, туристами, владельцами магазинов и киосков, которые могут понести финансовые убытки в связи с проведением саммита. Дополнительно городские власти создали телефонную горячую линию для граждан.

Власти города получили заявки на проведения более 20 акций протеста на время проведения саммита. В правоохранительных органах ранее заявили, что ожидают прибытия до 8 тыс. агрессивно настроенных радикалов со всей Европы. Самая многочисленная демонстрация противников G20 - антиглобалистов, анархистов, левых, представителей различных организаций - пройдет в субботу, организаторы рассчитывают на участие до 100 тыс. человек.

О выборе места проведения G20

Свободный ганзейский город Гамбург носит неофициальное название "ворота в мир". Благодаря своему порту, который расположен практически в центре города и который был создан более 800 лет назад, Гамбург столетиями поддерживает торговые отношения со всем миром и по праву считается признанным международным центром. Он относится к одному из самых популярных туристических направлений в Германии - ежегодно его посещают более 6 млн человек.

Гамбург - второй по величине город ФРГ, насчитывает почти 1,8 млн жителей и является центром конгломерата с населением в 5 млн человек. Он стоит практически на воде, в его черте протекают Эльба и небольшая река Альстер, которая в центре образует живописное озеро.

В январе 2017 года в Гамбурге появился новый городской символ - Филармония на Эльбе, которая считается одним из самых впечатляющих концертных залов мира. Она расположена в районе порта - напротив причала Ландунгсбрюккен и рядом со знаменитым Шпайхерштадтом - комплексом бывших складских помещений, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стеклянный фасад филармонии, ставшей одной из главных достопримечательностей Гамбурга, взмывает на высоту 110 м, с террасы наверху открывается вся панорама города. Завтра там состоится концерт и ужин с участием участников саммита.