Fox: в Сенате насчитали 125 утечек закрытой информации об администрации Трампа за 126 дней

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа переживает беспрецедентную по масштабу кампанию утечек конфиденциальной информации в СМИ, что представляет собой угрозу национальной безопасности страны. Как сообщил в четверг телеканал Fox News, данное заключение содержится в докладе, подготовленном членами комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената США во главе с Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин).

Масштаб беспрецедентен

Доклад, насчитывающий 24 страницы, направлен на рассмотрение министру юстиции, генеральному прокурору страны Джеффу Сешнсу.

"Чтобы обеспечить неразглашение наиболее деликатной информации нашей страны, федеральным органам правопорядка следует досконально разобраться с утечками таких сведений, которые набирают размах вызывающим тревогу темпом", - приводит телеканал выдержки из документа, подготовленного председателем комитета Джонсоном и его коллегами из числа республиканцев.

Авторы доклада подсчитали, что со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых является угрозой национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.

75 утечек по России

Его авторы пришли к выводу, что разглашение такой информации при Трампе происходит "в семь раз быстрее", чем за первые 126 дней президентств Обамы и Джорджа Буша-младшего.

78 таких случаев касались разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году и якобы сговора команды Трампа с Россией. Конкретно речь идет о разглашении данных перехвата сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) телефонных разговоров и электронной переписки, допросов и разведданных ФБР, вызовов для дачи показаний в суд и т.д.

В докладе отдельно рассмотрены аргументы в защиту разглашения секретной информации о работе администрации Трампа. "Источники таких утечек зачастую оправдывают свои действия желанием бросить свет на потенциально неправомочные деяния, недальновидную политику или поделиться тревогой по поводу темперамента президента. Очевидно, что такие доводы не обоснованы с правовой точки зрения", - подчеркивается в документе. Его авторы уточнили, что в США "нет ни одного закона, регламентирующего несанкционированное разглашение". Тем не менее есть законодательный акт о шпионаже, в принципе предусматривающий наказание за разглашение секретной информации до 10 лет тюрьмы.

Конгресс не дремлет

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса ведет масштабное разбирательство, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений предыдущей администрации Обамы в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР.

22 марта занимавший на тот момент пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту, заверил Нуньес.

Президент США и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти в США. Со своей стороны они требуют выявить источники утечек закрытой служебной информации, в том числе из американских правоохранительных органов. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.