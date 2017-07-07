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В Гамбурге в стычках с антиглобалистами пострадали 74 полицейских

Международная панорама
7 июля, 0:36 дата обновления: 7 июля, 1:01 UTC+3

Радикалы разбились на группы и формируют отряды, сообщает полиция

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© AP Photo/Matthias Schrader

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число полицейских, пострадавших в Гамбурге во время протестов против саммита G20, увеличилось до 74. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах города. Ранее полиция говорила о 15 раненых сотрудниках.

"Теперь у нас появились данные о еще 59 пострадавших полицейских. Данных о пострадавших среди демонстрантов пока нет", - отметили в полиции.

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Радикально настроенные антиглобалисты в ночь на пятницу продолжили борьбу с полицейскими. По данным правоохранительных органов, демонстранты разбились на группы, формируют отряды в разных частях города и громят все на своем пути, разбивают витрины.

Полиция также сообщает, что пилотов кружившего над городом вертолета пытались ослепить лазером.

Как сообщают корреспонденты ТАСС с места событий, сразу в нескольких районах города демонстранты устраивают стычки и пытаются возводить баррикады. Так, в районе Альтона около полусотни человек начали бить окна и витрины, переворачивать баки с мусором и поджигать их, взрывать петарды. Однако после приезда полиции группа рассредоточилась и скрылась в переулках. Службы безопасности призывают местных жителей без особой необходимости не выходить на улицы.

Значительное количество агрессивно настроенных антиглобалистов сосредоточилось в районе Шанценфиртель, который считается одним из оплотов левых радикалов Гамбурга. Полиция вновь была вынуждена применить водометы в ответ на действия митингующих.

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