Спецпредставитель США не будет встречаться в Сингапуре с эмиссарами КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Переговоры США и КНДР в рамках предстоящей в Сингапуре многосторонней конференции, в которой прежде принимали участие в том числе эмиссары Пхеньяна, не запланированы. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Насколько я понимаю, они будут обсуждать региональные вопросы", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя планы проведения на будущей неделе в Сингапуре нового раунда так называемого Диалога по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. Участие в этих дискуссиях, как ранее объявил Вашингтон, примет и спецпредставитель США по КНДР посол Джозеф Юн.

"Насколько я понимаю, у него нет встреч с представителями Северной Кореи. <...> Мое понимание заключается в том, что представители Северной Кореи не будут присутствовать [на означенной конференции]. Мне было сказано именно это. То, что он не будет с ними встречаться", - отметила Науэрт.

Американская администрация характеризует Диалог по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии как "неофициальную конференцию, в работе которой США уже годы регулярно участвуют". В данном региональном форуме принимают участие эксперты и должностные лица России, Китая, КНДР, Республики Корея, США и Японии. Механизм был создан в 1993 году одной из неправительственных научно-исследовательских организаций США "с целью снижения риска военного конфликта в регионе" и налаживания в нем многосторонних процессов сотрудничества.

По свидетельству Госдепартамента, рабочая поездка Юна в Сингапур и Мьянму для обсуждения ситуации вокруг КНДР продлится с 11 по 18 июля. Детали повестки дня не раскрываются.

В четверг переговоры с Юном по КНДР провел заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, находящийся в Вашингтоне. Науэрт пообещала постараться предоставить информацию об этих консультациях позднее. Как заявила в среду пресс-служба посольства России в США, двусторонние консультации по Северной Корее и Азиатского-Тихоокеанскому региону с участием Моргулова носят плановый характер. Визит Моргулова в Вашингтон является ответным после апрельской поездки Юна в Москву.