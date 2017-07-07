Депутат Бундестага подверг критике действия полиции ФРГ в Гамбурге

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции Левой партии Ниема Мовассат подверг критике действия германской полиции при разгоне демонстрации левых радикалов в Гамбурге.
Правоохранительным органам "не хватает стратегии по деэскалации ситуации", написал он в четверг в Twitter.
Die Eskalation in #Hamburg zeigt auch, wie irre es war, den #G20 Gipfel dorthin zu packen. Außerdem fehlt #Polizei Deeskalationsstrategie.— Niema Movassat (@NiemaMovassat) 6 July 2017
Парламентарий также раскритиковал решение властей ФРГ провести саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге. "Эскалация насилия в Гамбурге показывает, какой ошибкой было устраивать тут встречу G20", - отметил он.
В Гамбурге продолжаются столкновения протестующих с силами правопорядка. Ситуация в центре города остается крайне напряженной.