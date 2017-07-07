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Депутат Бундестага подверг критике действия полиции ФРГ в Гамбурге

Международная панорама
7 июля, 1:25 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Ниема Мовассат отметил, что правоохранительным органам "не хватает стратегии по деэскалации ситуации"

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции Левой партии Ниема Мовассат подверг критике действия германской полиции при разгоне демонстрации левых радикалов в Гамбурге.

Правоохранительным органам "не хватает стратегии по деэскалации ситуации", написал он в четверг в Twitter.

Парламентарий также раскритиковал решение властей ФРГ провести саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге. "Эскалация насилия в Гамбурге показывает, какой ошибкой было устраивать тут встречу G20", - отметил он.

В Гамбурге продолжаются столкновения протестующих с силами правопорядка. Ситуация в центре города остается крайне напряженной.

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