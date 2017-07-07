Житель Огайо признал вину в попытках оказания поддержки ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Житель штата Огайо, обвиненный в попытках оказания поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), признал в суде свою вину. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства юстиции США.

По данным ведомства, 20-летний житель города Колумбус Аарон Трэвис Дэниелс пытался отправиться в Ливию, чтобы примкнуть там к ИГ. Мужчина также якобы послал $250 одному из боевиков группировки и поддерживал связь с несколькими из них по электронной почте. В переписке с ними он выражал готовность принять участие в боевых действиях на стороне ИГ.

"Дэниелс признался, что он пытался отправиться за границу, чтобы оказать материальную поддержку ИГ", - заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора США по национальной безопасности Дана Боэнте.

Как говорится в документах прокуратуры, Дэниелс 5 ноября прошлого года купил билеты на самолет из Колумбуса в Хьюстон (штат Техас), а затем - в островное государство Тринидад и Тобаго. Оттуда, по данным следствия, он рассчитывал вылететь в Ливию. Мужчину задержали в аэропорту в том же месяце.

Дата вынесения приговора пока не назначена. Дэниелсу грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.