CNN: в Вашингтоне полагают, что Россия активизировала сбор разведданных в США

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Спецслужбы США полагают, что Россия стала более активно собирать разведывательную информацию, касающуюся США, после американских президентских выборов. С таким утверждением выступил в четверг телеканал CNN.
По версии его источников из числа бывших и действующих чиновников, к такому выводу пришли американские разведывательные службы и правоохранительные органы. Они якобы считают, что после состоявшихся в ноябре 2016 года президентских выборов в США стало прибывать больше, чем раньше сотрудников российской разведки. По утверждению CNN, в США сейчас насчитывается 150 лиц, которых власти подозревают в работе на разведывательные службы РФ.
В последние месяцы в американских СМИ регулярно появляются спекуляции относительно якобы предпринятых РФ попыток повлиять на выборы в США. Представители России не раз это опровергали.