В Каракасе в торговом центре полиция использовала слезоточивый газ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Десятки человек пострадали в четверг из-за действий полиции в столице Венесуэлы Каракасе. Подразделения силовиков, разгонявшие очередную акцию протеста, использовали слезоточивый газ против манифестантов, укрывшихся в торговом центре в районе Чакао. Об этом сообщила газета El Nacional.

"К настоящему времени служба здравоохранения Чакао оказала помощь 17 детям и 28 взрослым, вдохнувшим слезоточивый газ", - говорится в заявлении администрации района. В четверг контролирующая парламент оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" организовала "Марш против диктатуры", чтобы потребовать от правительства отказаться от созыва Конституционной ассамблеи.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. Ситуацию усугубило решение главы государства созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

По официальным данным, за последние три месяца протестов не менее 90 человек погибли, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч граждан оказались под стражей.