Арабские страны обвинили Катар в нежелании разрешить кризис путем дипломатии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обнародовали в пятницу заявление, в котором обвинили Катар в подрыве урегулирования дипломатического кризиса вокруг Дохи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, арабская "четверка" настаивает на том, что непримиримая позиция, занятая Катаром, лишь подтверждает его связи с террористами. "Четверка" отметила, что Доха фактически саботирует усилия Кувейта по разрешению кризиса и отвергает предъявляемые ей требования по урегулированию. При этом подчеркивается, что Катар является неотъемлемой частью региона Персидского залива и арабского мира в целом.

"Мы вовремя предпримем все необходимые меры политического, экономического и законодательного характера, которые сочтем нужными, чтобы обеспечить свои права, безопасность и стабильность, чтобы защитить наши интересы от агрессивной политики руководства Катара", - цитирует документ телеканал.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек, а переданный при посредничестве Кувейта ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". 5 июля бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.