Арабские страны обвинили Катар в нежелании разрешить кризис путем дипломатии

Немецкая академия искусств почтила память Даниила ГранинаКультура 7 июля, 2:04
"Известия": повышение пенсионного возраста сократит расходы из бюджета на 1,7 трлн рублейЭкономика и бизнес 7 июля, 1:53
Fox: в Сенате насчитали 125 утечек закрытой информации об администрации Трампа за 126 днейМеждународная панорама 7 июля, 1:20
Умер писатель и сценарист Александр РекемчукКультура 7 июля, 1:15
Чемпионат Северной и Центральной Америки по футболу стартует в СШАСпорт 7 июля, 0:53
В Тверской области открывается рок-фестиваль "Нашествие"Культура 7 июля, 0:50
В Гамбурге в стычках с антиглобалистами пострадали 74 полицейскихМеждународная панорама 7 июля, 0:36
Женская сборная России по волейболу начинает Гран-при в китайском КуньшанеСпорт 7 июля, 0:33
Четыре "КамАЗа" возьмут старт в ралли "Шелковый путь" на Красной площадиСпорт 7 июля, 0:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обнародовали в пятницу заявление, в котором обвинили Катар в подрыве урегулирования дипломатического кризиса вокруг Дохи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, арабская "четверка" настаивает на том, что непримиримая позиция, занятая Катаром, лишь подтверждает его связи с террористами. "Четверка" отметила, что Доха фактически саботирует усилия Кувейта по разрешению кризиса и отвергает предъявляемые ей требования по урегулированию. При этом подчеркивается, что Катар является неотъемлемой частью региона Персидского залива и арабского мира в целом.
"Мы вовремя предпримем все необходимые меры политического, экономического и законодательного характера, которые сочтем нужными, чтобы обеспечить свои права, безопасность и стабильность, чтобы защитить наши интересы от агрессивной политики руководства Катара", - цитирует документ телеканал.
Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.
Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек, а переданный при посредничестве Кувейта ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". 5 июля бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.