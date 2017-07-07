СМИ: Лавров и Тиллерсон будут присутствовать на встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров будут присутствовать на первой встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которая пройдет в пятницу на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщил в четверг вашингтонский информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, на встрече Трампа и Путина будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран и два переводчика - всего шесть человек. Планируется, что переговоры начнутся в 16:45 мск и продлятся около получаса.

Как ожидается, президенты обсудят Сирию, Украину, а также вопросы стратегической стабильности.