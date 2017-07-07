Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Три американских сенатора выступили в четверг с призывом к главе Белого дома Дональду Трампу не возвращать России изъятую ранее дипломатическую собственность, находящуюся на территории США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Демократ Джин Шахин, а также республиканцы Марко Рубио и Джонни Айзаксон потребовали от президента не возвращать России две российские дипломатические дачи, которые в конце прошлого года прежняя администрация США закрыла в рамках новых санкций в отношении Москвы. По словам парламентариев, такой шаг "ободрил бы президента России Владимира Путина и вызвал бы опасную эскалацию в действиях Кремля по дестабилизации демократий по всему миру". "Мы настоятельно призываем отказаться от возвращения этих объектов в ходе переговоров с Путиным", - подытожили сенаторы.
Агентство отмечает, что обращение к главе государства последовало за считанные часы до его встречи с Путиным в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге.
В конце декабря 2016 года администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд). Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергла эти обвинения и отметила, что объекты были собственностью России и всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.