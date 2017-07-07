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США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing

Международная панорама
7 июля, 3:33 UTC+3 ВАШИНГТОН 7, июля. /ТАСС

Госдеп призвал все страны принять меры для полного, тщательного и независимого международного расследования происшествия

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ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госдепартамент поддержал решение провести на территории Нидерландов суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

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"Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение Совместной следственной группы [Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина] о наделении голландских судов юрисдикцией для судебного преследования лиц, ответственных за крушение [самолета, выполнявшего рейс] MH17. Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", - отмечается в заявлении.

Науэрт подчеркнула, что США продолжат сотрудничать с Совместной следственной группой. "Мы призываем другие страны, которые могут оказать помощь [в этом деле], в полной мере сотрудничать с целью привлечь виновных к ответственности, - заключила дипломат. - Мы вновь настоятельно призываем все страны принять меры для обеспечения полного соблюдения резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв "провести полное, тщательное и независимое международное расследование происшествия".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств, в том числе 38 австралийцев. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ). Расследование еще не завершено, официальные обвинения никому предъявлены не были.

5 июля стало известно о решении членов ССГ провести суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing в Нидерландах.

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Темы
Крушение Boeing в Донецкой области
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