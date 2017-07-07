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Bloomberg: США подозревают Россию в хакерских атаках на системы американских АЭС

Международная панорама
7 июля, 4:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Согласно данным агентства, хакеры могли пытаться вывести из строя энергообеспечение США

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия имеет отношение к произошедшим хакерским атакам в отношении компьютерных систем более десятка электростанций в США, включая АЭС в штате Канзас. С таким утверждением выступило в четверг агентство Bloomberg.

Согласно его данным, хакеры, работающие на иностранное правительство, вероятно, могли преследовать целью выведение из строя энергообеспечения США. Как отмечает агентство, ссылаясь на неназванные источники, США считают, что "главным подозреваемым является Россия". Bloomberg при этом не приводит никаких доказательств своим словам.

Агентство отмечает, что одной из электростанций, подвергшихся кибератакам, была АЭС Wolf Creek в штате Канзас. Ее представители заявили, что хакерское проникновение не сказалось на работе станции.

На прошлой неделе телеканал ABC сообщил, что неизвестные хакеры получили несанкционированный доступ к информации в системе неназванной атомной электростанции в США и федеральные власти начали в связи с этим расследование.

Впоследствии в распоряжение американских СМИ попало совместное заявление министерства национальной безопасности США и ФБР, в котором отмечалось, что за последнее время против атомной отрасли страны могли быть совершены кибератаки. Утверждалось, что хакеры хотели получить доступ к важным системам посредством фишинга, когда пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению компьютера. Пресс-секретарь вашингтонского Института ядерной энергии Джон Кили заявил тогда, что ни одна из 99 действующих АЭС США не пострадала в результате последних кибератак.

Россия неоднократно заявляла, что власти страны не имеют никакого отношения к хакерским атакам, совершаемым в отношении американских сетей и объектов инфраструктуры.

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