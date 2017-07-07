СМИ: США не будут против нахождения Асада у власти и военной полиции РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Новая стратегия администрации США по Сирии будет включать в себя отказ от тезиса, согласно которому президент Башар Асад должен покинуть свой пост, а также согласие на присутствие военной полиции России в арабской республике. Об этом сообщило в четверг электронное издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории арабской республики и будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии. США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках. При этом, подчеркивает издание, администрация весной заявляла о том, что Асад должен уйти со своего поста.

Главной целью нового политического курса является нанесение сокрушительного поражения террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Стратегия, которую, как ожидается, президент США Дональд Трамп представит российскому лидеру Владимиру Путину в Гамбурге, разрабатывалась при участии госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.

Как объявил 6 июля глава Госдепартамента, США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. В заявлении главы Госдепа, приуроченном ко встрече президента Трампа и Путина на G20, отмечалось, что "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи". Во внешнеполитическом ведомстве считают, что сотрудничество с Россией "с целью обеспечения стабильности на земле положит начало прогрессу по урегулированию политического будущего Сирии".