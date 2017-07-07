Тёрнбулл сообщил, что готов к случайной встрече с Путиным в лифте отеля в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл предположил, что проживание на саммите G20 в Гамбурге в одном отеле с президентом РФ, возможно, позволит им дополнительно пообщаться друг с другом.

Во время состоявшейся в четверг вечером беседы журналисты задали Тёрнбуллу вопрос, что он скажет президенту РФ, если случайно встретится с ним в лифте гостиницы.

"В зависимости от времени суток, я могу сказать "Добрый день" или "Добрый вечер", - ответил австралийский премьер, произнеся эти приветствия по-русски.

"Я уже несколько раз встречался с президентом Путиным, и вам известно, что нам есть, что обсудить, - отметил он. - В прошлом мы подробно обсуждали ситуацию в Сирии и как можно положить конец этому ужасному конфликту".

Президент РФ уже прибыл в Гамбург и в рамках саммита Группы двадцати проведет несколько двусторонних встреч с его участниками, в частности, с президентами США, Республики Корея, премьером Японии. Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, не исключены и другие контакты Путина на полях форума, в частности, с премьером Австралии, президентами Мексики и ЮАР.