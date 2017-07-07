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Китайский авианосец "Ляонин" впервые зашел в Гонконг

Международная панорама
7 июля, 6:53 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 7, июля. /ТАСС

В выходные "плавучий аэродром" впервые будет открыт для посетителей

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Первый в КНР авианосец "Ляонин" в сопровождении отряда боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершил в пятницу заход в порт Гонконга. Пятидневный визит проводится в честь 20-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Как сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK, в выходные "плавучий аэродром" впервые будет открыт для публики. Однако на борту сможет побывать только ограниченное количество посетителей - всего 2 тыс. человек, которые сумели достать билеты. При этом им не разрешат осуществлять фотосъемку. Иностранная пресса для освещения данного мероприятия не приглашалась.

Вставший на рейде в местной акватории "Ляонин" несет палубные истребители J-15 и вертолеты корабельного базирования. Его сопровождают ракетные эсминцы "Цзинань" и "Иньчуань", а также ракетный фрегат "Яньтай". До остановки в Гонконге авианосная группа проводила плановые учения.

"Ляонин" был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов, и включен в состав флота в 2013 году. В конце апреля текущего года Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственной постройки, выполненный по подобию "Ляонина".

Появление гордости китайского флота в Гонконге, по мнению аналитиков, призвано придать толчок чувствам патриотизма, национальной гордости и причастности соотечественников в бывшем британском анклаве к общекитайским делам и общенациональному строительству после его перехода под суверенитет КНР. Вместе с тем это призвано стать демонстрацией готовности НОАК защищать свои интересы в регионе Гонконга и Южно-Китайского моря.

По данным газеты South China Morning Post, в честь нынешней годовщины здесь также скоро покажут и китайский многоцелевой истребитель пятого поколения J-20. Впрочем, пока не ясно, совершит ли он посадку или просто продемонстрирует свои летные качества.

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