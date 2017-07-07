Антиглобалисты в Гамбурге напали на полицейский участок

Ученые из Томска разработали 3D-модели сердца для тренировки кардиохирурговСибирь 7 июля, 9:56
Есмантович: переговоры ЦСКА и "Трактора" по хоккеисту Нестерову скоро завершатсяСпорт 7 июля, 9:43
Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в НорильскеПроисшествия 7 июля, 9:33
СК возбудил еще два дела по фактам артобстрелов мирного населения ДонбассаПроисшествия 7 июля, 9:04
"Расплакалась и решила рожать": как церковь помогает будущим и состоявшимся мамамОбщество 7 июля, 9:02
ЦБ отозвал лицензию у банка "Легион"Экономика и бизнес 7 июля, 8:52
Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с УордомСпорт 7 июля, 8:51
Клуб НБА "Даллас" продлил контракт с 39-летним форвардом НовицкиСпорт 7 июля, 8:39
Ситуация с пожарами и паводками находится под контролем, доложил Пучков ПутинуПроисшествия 7 июля, 8:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции в Гамбурге, где в пятницу открывается саммит "Большой двадцатки". Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
Нападению подвергся офис полицейских в районе Альтона. В этой же части города, которая примыкает к району, где проводится встреча лидеров G20, демонстранты подожгли несколько автомобилей.