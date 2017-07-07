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Антиглобалисты в Гамбурге напали на полицейский участок

Международная панорама
7 июля, 9:32 UTC+3

Демонстранты атаковали отделение в районе Альтона, а также подожгли несколько автомобилей

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Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции в Гамбурге, где в пятницу открывается саммит "Большой двадцатки". Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Нападению подвергся офис полицейских в районе Альтона. В этой же части города, которая примыкает к району, где проводится встреча лидеров G20, демонстранты подожгли несколько автомобилей.

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