Антиглобалисты в Гамбурге напали на полицейский участок

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Антиглобалисты атаковали участок федеральной полиции в Гамбурге, где в пятницу открывается саммит "Большой двадцатки". Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Нападению подвергся офис полицейских в районе Альтона. В этой же части города, которая примыкает к району, где проводится встреча лидеров G20, демонстранты подожгли несколько автомобилей.