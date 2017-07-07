Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает запланированные на пятницу встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в пятницу на своей личной странице в Twitter.

"С нетерпением жду все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе мою встречу с Владимиром Путиным. Надо многое обсудить", - написал он.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

В пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге должна состояться первая личная встреча Трампа и Путина.