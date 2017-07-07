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Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным

Международная панорама
7 июля, 11:00 дата обновления: 7 июля, 11:11 UTC+3

Президент США отметил, что "надо многое обсудить"

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает запланированные на пятницу встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в пятницу на своей личной странице в Twitter.

"С нетерпением жду все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе мою встречу с Владимиром Путиным. Надо многое обсудить", - написал он.

В пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге должна состояться первая личная встреча Трампа и Путина.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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