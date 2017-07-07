Трамп пропустит заседание G20 по климату из-за встречи с Путиным

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пропустит совещание лидеров "Большой двадцатки" по климату из-за переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Таким образом американский лидер избежит беседы с остальными партнерами по G20, с которыми у Вашингтона сохраняются разногласия по вопросу климатических изменений.
Как ожидается, рабочее заседание лидеров "двадцатки", посвященное "устойчивому развитию, климату и энергетике" начнется в Конгресс-центре Гамбурга в 15:30 по местному времени (16:30 мск). Встреча Путина с Трампом назначена на 15:45 (16:45 мск). Поскольку все помещения центра поделены между делегациями, формально эта беседа пройдет на американской территории, сообщал ранее ТАСС источник в российской делегации. На беседу президентов в их графиках отведено около одного часа.
Проигнорировав встречу "двадцатки", Трамп лишит своих партнеров возможности высказать ему в лицо критику в отношении политики Белого дома по климату. Более того, сблизить позиции США и остальных участников клуба двадцати не удалось и шерпам. Как ранее сообщали дипломатические источники, проект итогового заявления саммита содержит призыв де-факто "группы девятнадцати" к "быстрому выполнению" "не подлежащих пересмотру" парижских договоренностей по борьбе с изменением климата. Они также заявят, что "принимают" позицию США.
Вашингтон, согласно проекту документа, лишь "подтверждает приверженность глобальному устремлению по сокращению выбросов парниковых газов при сохранении поддержки экономического роста и учете потребностей в сфере энергобезопасности".